Notícias Vereadores da base reclamam de espaço de suplentes no Paço em Goiânia Legisladores do grupo do prefeito Rogério Cruz dizem que substitutos têm indicado mais cargos na Prefeitura do que quem tem mandato na Câmara

Vereadores que estão ou que caminham para a base do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), têm reclamado do espaço que suplentes ganharam na Prefeitura. De olho nas indicações, alguns parlamentares falam, inclusive, que isso pode prejudicar a consolidação da base na Casa. O Paço Municipal, porém, avalia que ainda é cedo e que as conversas ainda não estão fecha...