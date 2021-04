Vereadora em Aparecida de Goiânia, Valéria Pettersen (MDB) assume agora a Secretaria de Relações Institucionais na Prefeitura de Goiânia. O decreto com a sua nomeação saiu na noite de terça-feira (13). A emedebista já havia sido convidada para a Secretaria de Educação, mas o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) acabou nomeando o então vereador de Goiânia Wellington Bessa (DC).

A mudança faz parte da reforma do secretariado iniciada pelo prefeito com a troca na Secretaria de Governo, quando tirou Andrey Azeredo (MDB) e colocou Arthur Bernardes por indicação do seu partido, o Republicanos. A sequência de alterações fez com que a cúpula do MDB, comandada por Daniel Vilela, presidente regional do partido, desembarcasse da gestão municipal. Foi quando Euler Morais deixou a Secretaria de Relações Institucionais.

Desde a semana passada, o secretário executivo, Ariel Viveiros, estava à frente da pasta de forma interina. No decreto de ontem, porém, ele deixou o posto e foi nomeado secretário executivo do Escritório de Prioridades Estratégicas. Coronel Urzêda, por sua vez, foi o escolhido para ser secretário executivo da pasta que agora será comandada por Valéria.

Apesar de ser do MDB, ela não foi indicada pelo partido, mas pelo deputado federal João Campos, presidente regional do Republicanos, e por lideranças evangélicas.

Ao POPULAR ela diz, porém, que tem relação com Cruz desde a época em que ele era vereador de Goiânia e que o prefeito viu nela as habilidades para captar recursos, junto a Brasília, na época em que atuava em Aparecida.

Pedagoga e evangélica da Assembleia de Deus Esperança, ela foi secretária de Captação de Recursos de Aparecida na gestão de Maguito Vilela e secretária de Educação na administração de Gustavo Mendanha, ambos do MDB, e implantou um projeto em conjunto com igrejas para falar mais de Deus nas escolas.

Valéria diz que foi nessa época que se aproximou do deputado João Campos e que inclusive atuou na transição de governo em Goiânia. Em entrevista ao POPULAR, o parlamentar desconversou sobre a indicação de Valéria.

“O prefeito Rogério Cruz conhece a Valéria há um bom tempo, inclusive o excepcional desempenho dela como secretária do Maguito na área para a qual foi convidada para exercer na Prefeitura de Goiânia e foi isso que o motivou a convidá-la. Eu aplaudo a decisão. De fato, uma pessoa competente”, respondeu (leia entrevista com o deputado na página 6).



MDB

Valéria conta também que informou ao partido que deixaria o Legislativo de Aparecida ainda na época do convite para a Educação e que sua decisão, até então, foi bem aceita pela cúpula. Sua nomeação para aquela pasta, porém, não deu certo.

Nos bastidores, como o prefeito ainda não havia contemplado a Câmara Municipal em sua reforma, soou mal a nomeação de uma vereadora de Aparecida. Foi quando o prefeito aceitou a indicação de Bessa.

Ela conta que a questão estava superada, não esperava pelo novo convite e, portanto, não teve tempo de conversar com as lideranças emedebistas desta vez. Para ela, logo o desgaste entre a Prefeitura e o MDB deve estar superado. “Devagar vai acalmar essa confusão. Tudo que é novo tem uma crise natural”, defende.

Valéria também diz que conversou com o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), de quem era base em Aparecida. “[GUSTAVO]Ele disse que temos autonomia, ele é muito estadista”, contou.