Notícias Vendas do comércio voltam a crescer sobre o ano passado Varejistas goianos venderam 3,4% a mais que em julho de 2019; destaque para alimentos, eletrodomésticos e materiais de construção

As vendas do comércio varejista de Goiás tiveram, em julho, o primeiro crescimento mensal em relação ao mesmo período de 2019 desde o início da pandemia do coronavírus. O avanço de 3,4% no volume de comercialização foi puxado pelo bom desempenho dos supermercados e hipermercados, produtos farmacêuticos, eletrodomésticos e materiais de construção. A maior flexibilizaçã...