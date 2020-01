Notícias TRE cassa mandato do deputado Vinícius Cirqueira Ainda cabe recurso à decisão que apontou gasto ilícito na campanha; parlamentar do Pros continua a exercer sua função na Assembleia

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) confirmou ontem a cassação do mandato do deputado estadual Vinícius Cirqueira (Pros). A votação foi unânime, com sete votos favoráveis. No processo, o Ministério Público Eleitoral acusa Vinícius de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018. Na representação, o procurador eleitoral Alexandre Moreira Tavares...