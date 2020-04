Notícias Trade turístico quer iniciar reabertura no início do mês de maio Retomada das atividades em Goiás deve ser gradual, respeitando as características de cada segmento do setor e os números de contaminação em cada região

Representantes do trade turístico do Estado querem inicia uma retomada gradual de suas atividades no início de maio, depois de mais de um mês e meio de fechamento. Ontem, eles se reuniram para discutir propostas para uma reabertura com segurança para funcionários e clientes, que serão apresentadas ao governo estadual e também aos municípios. Essa retomada deve ocorrer d...