O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF ) Dias Toffoli, elogiou a atuação da imprensa na noite de ontem, durante entrevista coletiva ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A declaração ocorreu após reunião entre os dois chefes de Poderes e outros representantes da Justiça e do Ministério Público no Palácio do Planalto.

“A imprensa tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama que todos nós passamos”, disse.

Mais cedo, Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, colunista de O Estado de S. Paulo, e chamou a profissional de “mentirosa”.

Vera publicou em suas redes sociais, na terça (17), uma mensagem dizendo que Bolsonaro, diante da crise do coronavírus, deveria desconvocar manifestações que estavam sendo chamadas por WhatsApp para o dia 31 de março (aniversário do golpe de 1964), em frente a quartéis.

“A jornalista Vera Magalhães, que foi uma mentirosa e sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu farei um movimento 31 de março na frente dos quartéis. Esse tipo de profissional não merece respeito por parte de nós da gente aqui no Brasil. Lamento a jornalista Vera Magalhães estar divulgando uma fake news”, disse Bolsonaro, que sugeriu ainda a convocação da jornalista na CPI das Fake News.

Em nota, o jornal repudiou as declarações do presidente. “Infelizmente, o presidente não respeitou os fatos. A jornalista não publicou, nem no BR Político, nem em sua coluna, nem em suas contas nas redes sociais, que o presidente ‘faria um movimento’ no dia 31 de março”, disse. ()