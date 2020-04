Quais são os possíveis reflexos da pandemia do coronavírus na economia brasileira?

Os reflexos da pandemia sobre a economia brasileira ainda são incertos. Mas toda cadeia produtiva certamente sofrerá, não só pelas medidas corretamente adotadas pelo Brasil, mas também por todas medidas que foram tomadas mundo afora que impactaram a economia global também.

Qual sua avaliação das medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de empresas ante o atual cenário?

As medidas restritiva são fundamentais para que a gente consiga o objetivo principal que é salvar vidas e conter o impacto sobre os sistemas público e privados de saúde que não teriam condições de atender a quantidade de vítimas da contaminação.

Em pronunciamento em cadeia nacional na semana passada, o presidente Bolsonaro criticou medidas de isolamento social apontando o risco desta ação para economia. No fim de semana depois, ele chegou a circular por alguns comércios. Como avalia este posicionamento?

Em relação ao posicionamento do presidente da República, não só o seu pronunciamento, mas as suas atitudes, de maneira geral, demonstram a sua incapacidade para liderar o País num momento dessa gravidade; do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista econômico, em todas as suas dimensões. O que a gente precisava nesse momento era justamente de coordenação por parte do governo federal, de apoio às atitudes que têm sido tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, que também estão sofrendo os impactos econômicos da crise, mas que, corretamente, colocaram a vida das pessoas em primeiro lugar. Numa ação coordenada eu tenho certeza que não só os resultados seriam melhores, mais rápidos, mas, principalmente, nós teríamos condições de sair dessa crise de forma mais organizada e de forma mais acelerada. Infelizmente, a posição que o presidente escolheu tomar é uma posição de confronto político, colocando aí interesses que são interesses políticos à frente dos interesses da nação.

Em contraponto, em Goiás, o governador Ronaldo Caiado tem defendido o isolamento social para conter a propagação do coronavírus. Qual sua avaliação de ações governamentais nesse sentido?

Eu só tenho elogios ao governador Ronaldo Caiado nesse momento de crise em que ele assumiu uma posição, inclusive rompendo com o presidente da República, que não foi sensível a essa posição dele e de outros governadores que redefiniram prioridades e que, claramente, se mostraram aí prontos a enfrentar essa crise de cabeça erguida, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, com muita seriedade e com base em evidências. Nós temos aí exemplos de países que não seguiram as recomendações, que optaram por ignorar a ciência, ignorar as evidências, ignorar os dados e que hoje estão enterrando seus mortos e sofrendo com uma pandemia, um contágio, incontrolado. De fato o governador vestiu inclusive seu figurino de médico que é e está liderando com muita competência essa processo todo, inclusive com custo político de ter tido que tomar uma decisão de rompimento com o presidente da República, mas ele claramente colocou a vida dos goianos à frente de todo e qualquer outro interesse que eventualmente pudesse ter. Então ele, o governador Eduardo Leite (do RS), o governador João Doria (de SP), e tantos outros que assumiram o custo político de enfrentar essa epidemia de forma responsável estão de parabéns.

Há medidas que podem ser adotadas no sentido de aliviar os prejuízos econômicos resultantes do coronavírus? Quais as principais?

As medidas prioritárias são de ordem sanitária, ou seja, capacitar o setor de saúde para atender a população de forma diligente, de forma eficiente e nas dimensões que acreditamos que vai ser necessário e, paralelamente, existe sim medidas, algumas delas já sendo adotadas, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, para tentar minimizar os custos econômicos que essa crise já está dando sinais de que vão ocorrer e que só estão no início. Essas medidas começam como as que já temos anunciadas, com assistência de liquidez, como a renda de R$ 600, como a interrupção de cobrança de impostos, como algumas medidas que o Banco Central vem tomando em conjunto com os bancos para aliviar as pequenas e médias empresas. Mas ainda há um conjunto de medidas que deverão vir na sequência para garantir que as empresas não quebrem, que os bancos não tenham problemas de liquidez, em função do aumento da inadimplência, para que as pessoas possam retomar a sua vida, do ponto de vista econômico-financeiro, organizada.

Qual seria a participação de governos estaduais e do governo federal nessa possível adoção de medidas citadas?

Essas medidas devem vir necessariamente do governo federal. A gente tem que lembrar que Estados e municípios no Brasil não podem emitir dívida, eles não têm, como no caso do governo federal, capacidade de emitir dinheiro, por meio de um maior endividamento. Então temos que ter por parte do governo federal a sensibilidade, nesse momento, para garantir que esses recursos chegarão na ponta, chegarão no cidadão e isso vai exigir necessariamente que o Tesouro Nacional seja ativo na concessão de garantias, na concessão de liquidez, na construção de soluções junto com Estados e municípios para que todo o socorro que será necessário, que já está sendo necessário, mas que ainda será necessário ao longo desse ano todo, possa chegar no cidadão, na pequena empresa, nas pessoas que de fato estão na ponta dessa cadeia e que são as que mais sofrem.

Qual sua avaliação da legislação que prevê auxílio emergencial de R$ 600 para alguns brasileiros, como trabalhadores informais e MEIs?

O auxílio emergencial foi absolutamente fundamental e o Congresso Nacional foi ágil e foi sensível a essa urgência em aprová-lo de forma tão acelerada. Isso é o que garante a boa parte da população que vive da sua renda diária para se alimentar e para pagar o básico das suas contas. É fundamental que a gente recomponha essas rendas para garantir que essas pessoas mantenham as suas condições básicas de sobrevivência.

Em todo o seu tempo de atuação na área econômica, já havia presenciado alguma outra situação que se assemelha à atual?

Nos meus 30 anos de vida profissional como economista eu nunca vivi nada parecido. Nunca vimos uma crise tão rápida, tão profunda, e tão disseminada. Já vivemos crises muito fortes, muito graves, como por exemplo a crise financeira de 2008. Nós, no Brasil, já vivemos todas as desorganizações vinculadas aos planos econômicos que não deram certo lá atrás, confiscos; temos vários exemplos de momentos duros e difíceis da economia brasileira, mas como essa, de fato, a gente nunca presenciou. É um desafio enorme e que além de tudo está fazendo com que as pessoas reflitam inclusive sobre a sua forma de viver. É uma crise de dimensões sem precedentes. O que espero é que a gente consiga ter um Estado forte e eficiente, que tenhamos um setor privado sensibilizado e que tenhamos as pessoas mobilizadas para que a gente consiga ultrapassar essa crise da melhor forma possível. Não será fácil, mas por outro lado, deixando aqui uma mensagem de otimismo, já vivemos situações muito difíceis, certamente, não tão duras quanto essa que estamos vivendo, mas nas outras nós sobrevivemos, saímos fortes e é o que eu acredito e o que eu espero.