Notícias Tereza Cristina defende o fim de barreiras comerciais Ministra da Agricultura diz que o instrumento, assim como os subsídios agrícolas, poderiam ser revistos no contexto da pandemia

Em videoconferência com ministros da Agricultura dos países do G-20 para discutir o impacto do novo coronavírus sobre o setor, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, alertou para a necessidade de rever “barreiras comerciais injustificáveis e subsídios que premiam a ineficiência e podem afetar o abastecimento de alguns países”, conforme nota divulgada pelo ministério...