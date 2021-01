Notícias TCM-GO vai fiscalizar transferência a ex-prefeito de Luziânia Prefeitura pagou quase R$ 600 mil a Cristóvão Tormin no penúltimo dia de sua gestão; defesa alega que valor é uma recomposição relativa à redução de salário durante o mandato

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) decidiu abrir processo para fiscalizar a transferência de R$ 581,6 mil dos cofres da prefeitura de Luziânia para a conta do ex-prefeito da cidade Cristóvão Tormin (PP) no dia 30 de dezembro de 2020, penúltimo dia da administração do pepista. Consta do Portal da Transparência do município que o pagamento diz...