Notícias TCE de Goiás quer trocar 55 cargos efetivos por 24 comissionados Projeto foi aprovado ontem, em primeira votação, pela Assembleia Legislativa; novos postos custarão R$ 2,8 milhões por ano, segundo o tribunal

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) tem a intenção de substituir 55 cargos efetivos de seu quadro de pessoal por 24 comissionados. O projeto que trata sobre o tema foi aprovado em primeira votação ontem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As novas contratações custariam R$ 2,8 milhões por ano. Já os cargos “em transformação” têm custo anual est...