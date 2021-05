Notícias Setor de eventos em Goiânia pede flexibilização de restrições para diminuir prejuízos Proposta é realizar reuniões corporativas e sociais com limitação de participantes de acordo com o espaço disponível

As empresas que formam a cadeia do setor de eventos estão, sem dúvida, entre as mais afetadas pelas medidas de distanciamento social para o combate à pandemia da Covid-19, por conta do risco de aglomeração. O decreto da Prefeitura de Goiânia, em vigor desde 27 de abril, liberou a realização de eventos corporativos com limite de 150 pessoas e manteve a proibição de eventos s...