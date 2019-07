Notícias Serviços têm sétima queda consecutiva no Estado, mostra IBGE

Em maio deste ano, o volume de serviços em Goiás recuou 1,9% em comparação com o mês de maio de 2018. Esse é o oitavo pior resultado do País e a sétima queda consecutiva do setor no Estado, que acumula no ano de 2019 uma retração de -3,7%. Comparado com abril de 2019, o setor também teve queda de -0,9%. As atividades que apresentaram variação negativa no volume de ser...