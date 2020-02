Notícias Serviço recua 2,5% em Goiás em 2019, 5ª queda anual consecutiva Setor foi prejudicado pelo fraco desempenho em segmentos da indústria e comércio, por medidas de austeridade e pelo alto endividamento das famílias

As empresas prestadoras de serviços tiveram uma queda de 2,5% no volume de trabalho no ano passado em Goiás, a quinta queda anual consecutiva. Os números deste setor foram prejudicados pelo fraco desempenho em alguns segmentos da indústria e comércio, por mudanças tecnológicas nas formas de comunicação e até pelo alto endividamento das famílias. O maior recuo, segund...