A possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ser instalada no Senado para investigar supostas irregularidades cometidas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 divide opiniões entre os nomes que representam Goiás na Casa. O tema voltou a ganhar força nesta semana após a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), que estava em tratamento contra complicações provocadas pela Covid-19 desde o início de março (leia mais na página 6).

Entre os três senadores de Goiás, apenas Jorge Kajuru (Cidadania) assinou o requerimento de abertura da CPI e argumenta que tomou a decisão por ter conhecimento de denúncias de corrupção envolvendo verba da saúde pelo Brasil e ponderou que o mesmo pode ter ocorrido em âmbito federal. O senador defende a instalação imediata da comissão. “Não culpo o presidente Bolsonaro. Não acredito que ele participou de qualquer esquema de corrupção, mas ele tomou bola nas costas.” Se a CPI for aberta, Kajuru afirma que pretende ser membro e levanta a possibilidade de ser relator.

Para Kajuru, o trabalho de rotina da CPI, “se feito de forma não revanchista e com independência” pode levar o governo a tomar decisões mais céleres no enfrentamento à pandemia. Este é um dos principais argumentos do grupo de senadores que defende o início dos trabalhos da comissão. O requerimento da CPI foi protocolado por Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A continuidade do processo depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), aliado de Jair Bolsonaro (sem partido). Kajuru acredita que Pacheco “está sem alternativa”, diante do aumento da pressão de senadores e da opinião pública.

Senador pelo MDB, Luiz do Carmo é favorável à instalação da CPI, mas acredita que ainda não é momento de iniciar os trabalhos. “Uma CPI agora só vai nos atrasar e tumultuar o ambiente. Depois vemos por que faltou oxigênio em Manaus e UTI em Goiás, além da questão das filas de espera no Rio Grande do Sul. Precisamos ficar unidos para encontrar soluções para outros problemas, como a falta de remédios e de oxigênio. A CPI é necessária, mas em outro momento.”

O emedebista afirma que a comissão não ajudará a pressionar o governo por resultados e não vê espaço para o tema ganhar fôlego no Senado atualmente. Carmo afirma que tem interesse em participar da comissão “no momento certo”.

Já Vanderlan Cardoso (PSD) é contra a CPI e diz que a discussão é política, promovida por pessoas que “querem palanque e não têm muito o que fazer”. Assim como Luiz do Carmo, Vanderlan diz que o início dos trabalhos da comissão poderia desviar a atenção do enfrentamento à pandemia. “Se for para ter CPI neste momento, deveria ser para apurar os aumentos abusivos nos preços de insumos usados na UTI, de medicamentos, de oxigênio e de alimentos.” Vanderlan afirma que apresentou requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos para ouvir representantes de empresas ligadas a estes setores.

De acordo com o senador, não existe pressão pelo início das investigações e o assunto não é comentado nos grupos de parlamentares. O pessedista afirma que Pacheco tem o “pé no chão” em relação ao tema e não acredita que o presidente “colocará fogo no País” ao dar início à CPI.

Questionado sobre os erros e acertos do governo ao conduzir as ações contra a Covid-19, Vanderlan ressalta que o Brasil precisava ter começado o processo de compra das vacinas há um ano, classificando este como um dos maiores erros de Bolsonaro e ressalta que os ministros da Saúde deveriam ter recebido autonomia. Mas destaca o auxílio emergencial e ajuda financeira a Estados e municípios em 2020 como pontos positivos.