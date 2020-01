Notícias ‘São leis que buscam a impunidade’, diz presidente da Asmego sobre juiz de garantias Segundo Patrícia Carrijo, medida deve aumentar custos do Judiciário

Primeira mulher eleita para presidência da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo defende que a implantação do juiz de garantias não traz benefícios e afirma que os direitos do cidadão durante o processo penal estão devidamente resguardados dentro da modalidade atual, em que um magistrado é responsável por diferentes fases da ação.A cr...