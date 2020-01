Notícias ‘São leis que buscam a impunidade’ Presidente eleita da Asmego critica a criação do juiz de garantias e diz que medida deve aumentar custos do Judiciário

Primeira mulher eleita para presidência da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo defende que a implantação do juiz de garantias não traz benefícios e afirma que os direitos do cidadão durante o processo penal estão devidamente resguardados dentro da modalidade atual, em que um magistrado é responsável por diferentes fases da ação.A cr...