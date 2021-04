Até a semana que vem, a Câmara Municipal de Goiânia terá recebido três projetos da Prefeitura que revogam mudanças feitas pela última reforma administrativa, aprovada no período de transição do governo do ex-prefeito Iris Rezende (MDB) para o de Maguito Vilela (MDB) – que ainda estava vivo, mas internado com Covid-19. Em paralelo, o Executivo estuda enviar uma nova proposta de reorganização administrativa.

Sob o comando de Rogério Cruz (Republicanos), que assumiu a Prefeitura com a morte de Maguito e rompeu recentemente com a cúpula do MDB, o Executivo tem trabalhado para desfazer alguns pontos polêmicos da reforma proposta pela comissão de transição. São eles: o quinquênio dos servidores e a exclusividade de atribuições e competências para auditores e procuradores efetivos do município.

O POPULAR mostrou recentemente que tramita na Câmara um projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura, que restabelece a previsão legal do quinquênio para servidores públicos municipais. Isso porque a reforma administrativa havia revogado a Lei Complementar nº 276 de 2015, na qual constava a regulamentação do quinquênio.

A proposta do prefeito retoma a regra anterior, que concedia um adicional de 10% dos vencimentos de cargos efetivos, até o limite de sete vezes. Em nota enviada ao POPULAR, a Prefeitura disse que a reforma foi aprovada com “omissão legislativa” e que a proposta devolvia o direito dos servidores. O texto está aguardando, agora, o relatório do vereador Geverson Abel.

O outro projeto é a retomada de atribuições e competências de auditores efetivos. O texto inclusive já foi aprovado em primeira votação na quinta-feira (22), na Câmara. A proposta foi enviada à Casa após articulação de entidades representativas da categoria junto ao prefeito.

A reforma administrativa revogava Lei 10.268, de 2018, que tratava das competências da Administração Tributária. Entre as atribuições revogadas estavam a ocupação de superintendências da área tributária e a presidência do Conselho Tributário Fiscal (CTF).

A reforma também revogava atribuições dos procuradores do município como a exclusividade de ocupar o cargo de procurador-geral adjunto e o controle exclusivo de ações de representação judicial do município. A Prefeitura agora vai enviar um projeto de lei à Câmara, que deve chegar à Casa na segunda-feira (26), devolvendo essas competências.

Elisio Gonzaga, presidente da Associação dos Auditores de Tributo do Município de Goiânia, e Natasha Palma, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Goiânia, comemoraram a decisão da Prefeitura. Eles preveem que as ações judiciais que tramitam contra a reforma administrativa vão perder o objeto e, com isso, serão extintas.



Desmonte

As propostas têm sido bem recebidas pela Câmara. Um dos que elogiaram foi Kleybe Morais (MDB), que antes da reforma do secretariado era oposição a Cruz: “Essa é a ponta do iceberg para corrigir os absurdos que foram feitos na última reforma administrativa. Rogério Cruz demonstra que pegou de fato as rédeas da Prefeitura.”

Por outro lado, nos bastidores, essa decisão de revogar itens da reforma articulada pela comissão de transição tem desagradado ainda mais os emedebistas que romperam com Cruz depois das trocas no secretariado. As ações têm sido vistas como um desmonte do compromisso feito em campanha por Maguito, porque as medidas eram tidas pelo grupo como uma forma de modernizar a administração municipal. A avaliação nos bastidores é que, assim como cedeu a grupos políticos e vereadores, o prefeito agora abre o leque “ao lobby” de entidades.

Em coletiva de imprensa na manhã de ontem, o prefeito disse que não se trata de um desmonte. Cruz também admitiu que ele, com sua equipe, fazem um estudo para enviar uma nova proposta de reforma administrativa à Câmara. “Nós conversamos, ainda vamos fazer uma avaliação muito grande sobre essa questão, mas no momento nós só estamos em estudo ainda”, disse.

Na tarde de ontem, entidades se reuniram com o prefeito e os secretários de Governo, Administração e Finanças, além dos vereadores Henrique Alves e Anselmo Pereira, ambos do MDB, e acordaram enviar mais alterações no projeto dos auditores para atender outras demandas, como a forma de pagamento do auxílio transporte da categoria.