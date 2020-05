Notícias Retomada econômica da cidade de Rio Quente será mais lenta Com economia altamente dependente do turismo, setor bastante afetado pelo isolamento social, recuperação do município será mais difícil

Municípios brasileiros que têm sua economia muito dependente do turismo estão sendo mais impactados pelas medidas de isolamento social, no combate ao coronavírus, e devem demorar mais para retomar sua atividade econômica. É o caso de cidades como Rio Quente, no interior do Estado, que depende quase 100% da movimentação de turistas, como mostra a pesquisa Potencial de R...