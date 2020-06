Notícias Renda de idosos em Goiás é básica no sustento de famílias No Estado, 17,1% do rendimento domiciliar são de pessoas de 60 anos ou mais; grupo é o de maior risco para a Covid-19, com mais de 70% das mortes

Do total de mortes por Covid-19 já confirmadas em Goiás, 71,3% ocorreram entre pessoas a partir dos 60 anos de idade. Até ontem, de um total de 425 óbitos no Estado, 303 foram de idosos. Além do luto, muitos lares estão enfrentando também perda da principal fonte de renda ou de contribuição expressiva no orçamento doméstico. E apesar do alto risco, muitas pessoas acima d...