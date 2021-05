Notícias Região do Araguaia pede pesca esportiva, mas Aruanã discorda Após temporada ser cancelada, prefeitos tentam manter lazer no rio com adoção de medidas de controle; há, porém, alerta sobre risco de novo surto

Depois que o governo de Goiás publicou um decreto cancelando a temporada do Rio Araguaia, prefeituras de municípios da região pediram ontem a liberação da pesca esportiva para ajudar a movimentar as economias locais e garantir renda para os ribeirinhos que trabalham com o turismo nesta época. Mas o prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho (DEM), teme um novo surto de Covi...