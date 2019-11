Notícias Região da 44 movimentará quase R$ 2 bi no fim de ano Estimativa é para as vendas nestes últimos dois meses. Quase 2 milhões de pessoas devem passar por lá só no mês de dezembro

O polo atacadista da Região da 44 deve movimentar quase R$ 2 bilhões neste fim de ano e receber até 2 milhões de turistas de compras somente no próximo mês de dezembro. A estimativa da associação de lojistas é baseada no crescimento dos investimentos e do número de lojas na região, que continua inaugurando novos empreendimentos para atender cada vez mais compradores....