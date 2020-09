Notícias Recuperação do mercado imobiliário surpreende Depois de um desempenho ruim nos meses de abril e maio, vendas crescem 395% em junho e já iniciam o segundo semestre em alta

Lançamentos Diante das incertezas provocadas pela Covid-19, as empresas colocaram o pé no freio dos lançamentos. Foram 1.226 unidades lançadas no segundo trimestre deste ano, contra 2.380 no mesmo período do ano passado, uma queda de 48%, além de uma redução de 79% no VGV. O semestre foi encerrado com 29% menos unidades lançadas que 2019. “Mas como junho já foi mui...