Notícias Quinquênio deve voltar para servidores de Goiânia, mas benefício pode ser levado à Justiça De autoria do Executivo, projeto visa restabelecer previsão legal do benefício revogado com aprovação de reforma administrativa; sindicatos querem contagem sobre período de pandemia

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia projeto de lei complementar, de autoria do Executivo, que visa restabelecer a previsão legal do quinquênio para servidores públicos municipais, mas a falta de entendimento entre prefeitura e sindicatos sobre o pagamento do benefício pode levar o tema à Justiça. A reforma administrativa aprovada pela Casa no fim de 2020 revogou a...