Notícias Quinquênio deve voltar ao estatuto dos professores de Goiânia Retorno de benefício em norma específica do magistério consta em substitutivo enviado à Câmara; texto original referia-se aos servidores do município em geral

A Prefeitura de Goiânia enviou nesta quinta-feira (21) uma emenda substitutiva que inclui o retorno do pagamento do quinquênio no estatuto dos servidores do magistério. A alteração foi feita no projeto de lei que prevê a volta do benefício aos trabalhadores do município, que havia sido suspenso no fim do ano passado pela reforma administrativa articulada pela comissão d...