Notícias Que eleição é esta? Em meio à pandemia do novo coronavírus, o 1º turno do pleito municipal de 2020 teve suas particularidades em Goiânia; veja um resumo da primeira etapa da campanha em 30 tópicos

1 - As eleições 2020 foram adiadas devido à pandemia da Covid-19. Em julho, o Congresso Nacional promulgou a mudança das datas do primeiro turno para o dia 15 de novembro e do segundo, para 29 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou resoluções para que medidas sanitárias fossem garantidas no processo eleitoral. 2 - Em Goiânia, o principal candidato a prefeito era ...