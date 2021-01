Notícias PT decide apoiar Baleia Rossi para presidência da Câmara dos deputados Em votação apertada, partido com maior bancada da Câmara decidiu caminhar ao lado do candidato do atual presidente Rodrigo Maia; no Senado, processo ainda não afunilou

A bancada do PT, a maior da Câmara, com 52 deputados, decidiu ontem apoiar a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) ao comando da Casa. Ele é o candidato do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ).Em reunião da bancada feita por videoconferência, a maioria dos deputados petistas votou pelo apoio ao candidato emedebista. O placar, no entanto, foi apertado: de 27 votos...