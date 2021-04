Notícias PSOL aciona o MP-GO por nomeações no Paço Em representação, presidente da legenda em Goias, Wesley Garcia, questiona indicações de vereadores em troca de apoio ao prefeito na Câmara

Presidente do PSOL em Goiás, o professor Wesley Garcia decidiu entrar com uma representação no Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e 12 vereadores que tinham indicado pessoas para ocupar cargos no Executivo. O professor tomou por base a reportagem publicada pelo POPULAR na segunda-feira (12), que mostrou ligaçõ...