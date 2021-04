O PSD decidiu nesta quarta-feira (14) que vai comunicar ao PMN o interesse em ingressar nas ações que pedem a cassação do diploma do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e que alegam fraude na eleição do ano passado. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) é filiado à sigla e perdeu a disputa pela Prefeitura em 2020 para o então candidato Maguito Vilela (MDB) – de quem o atual prefeito era vice.

Presidente metropolitano do PSD, Simeyzon Silveira diz que o próximo passo é o diálogo com o PMN. “Como é um ato jurídico, nós temos que formalizar o nosso interesse e aguardar o retorno do partido para ver se eles aceitam o nosso ingresso na causa”, afirma. A decisão foi tomada em reunião com o jurídico da sigla.

Simeyzon destaca que não é intenção do partido entrar com novos processos, mas apenas somar àqueles já existentes. As ações foram movidas pelo ex-vereador e presidente estadual do PMN, Paulo Daher, em janeiro.

Como o POPULAR mostrou anteontem, a primeira ação, que pede a cassação do diploma, deve seguir para relatoria do juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) Vicente Lopes. A segunda, que alega fraude, ainda espera citação — a alegação ocorre sob o argumento de que houve divulgação de informações falsas, à época da campanha, sobre o estado de saúde de Maguito Vilela, que passou boa parte do período eleitoral internado.

O presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, disse ao POPULAR que essa avaliação ficou a cargo de Simeyzon não só por ser o presidente metropolitano da sigla, mas também por ter sido o coordenador da campanha de Vanderlan.

A ideia de apoiar as ações movidas pelo PMN veio do senador após o desembarque da cúpula do MDB da gestão de Rogério Cruz. Vilmar defende que Vanderlan tem legitimidade para solicitar as ações, por ter sido candidato.

O deputado federal Francisco Jr. (PSD) diz que o partido tem sido responsável ao analisar os processos e que não se trata de um ressentimento pela derrota nas urnas. Para ele, o discurso do MDB ao deixar a gestão comprova essa tese.

“O Daniel fala, por exemplo, que em momento algum imaginava Rogério Cruz como prefeito. Eles entendiam como alguém que agregava votos e contribuiria como vice. Ora, as pessoas votaram em quem?”, questiona.

Na visão do parlamentar, a saída do partido que comandou o plano de governo e a propaganda eleitoral exige um posicionamento do PSD agora. “Somos responsáveis pelo pleito, até porque fomos para o segundo turno e temos compromisso com a população.”

PMN

Daher diz que conversou com o senador Vanderlan e seu posicionamento é favorável ao ingresso do PSD nas ações. Mas, hoje, às 19h, o diretório estadual e o diretório de Goiânia do PMN devem se reunir para discutir a questão. O ex-vereador ainda comemorou a escolha do PSD: “Significa que estamos no caminho certo.”

O ex-vereador foi alvo de polêmicas no ano passado, quando questionou na Câmara de Goiânia a saúde de Maguito. Uma de suas falas chegou a ser alvo de representação no conselho de ética da Casa. Passadas as eleições, Daher foi nomeado no Governo do Estado, mas acabou exonerado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) depois de ingressar com as ações.

Procurada, a Prefeitura informou que o advogado Bruno Penna é quem está respondendo sobre o caso. Ele disse ao POPULAR que está tranquilo quanto ao pedido de cassação de diploma, porque o argumento do PMN é de que o estado de saúde de Maguito Vilela teria levado à sua incapacidade absoluta e, assim, suspendido seus direitos políticos.

“Só que uma suspensão de direitos políticos precisa ser declarada, não é automática. E não foi o que aconteceu. Na época os boletins eram divulgados e o eleitor sabia do estado de saúde do candidato e fez sua opção”, explica.

Bruno diz, ainda, que o prefeito não foi notificado da segunda ação, que está sob segredo de justiça, e, portanto, não tem como se manifestar. “Hoje, o prefeito está focado em administrar a cidade”, conclui.