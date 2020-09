Notícias PROS confirma Samuel Almeida na disputa pela Prefeitura de Goiânia Chapa já tem vice definido e a escolha foi pelo nome do vereador Felizberto Tavares (Podemos), após articulação entre as siglas

O PROS realizou, na noite de ontem, a convenção partidária em que foi oficializada a candidatura do ex-deputado estadual Samuel Almeida na disputa pela Prefeitura de Goiânia. A chapa já tem vice definido e a escolha foi pelo nome do vereador Felizberto Tavares (Podemos), após articulação entre as siglas. O evento foi promovido no Parque Agropecuário de Goiânia, no Set...