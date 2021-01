Notícias Projeto encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa amplia alcance do ProGoiás Objetivo é atrair centros de distribuição

As operações de comércio eletrônico feitas por empresas em Goiás poderão usufruir de incentivos fiscais do programa de desenvolvimento regional ProGoiás. O governador Ronaldo Caiado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que modifica as regras do programa para permitir a inclusão do e-commerce no benefício. As empresas poderão usufruir de um crédito outorgado d...