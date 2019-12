Notícias ‘ProGoiás é menos competitivo’, defende o advogado empresarial Flávio Rodovalho Novo programa do governo tem pontos positivos, como menos burocracia, e outros negativos, como a redução da atratividade do Estado

O novo programa de incentivos fiscais proposto pelo governo do Estado, cujo projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa do Estado, o ProGoiás, tem pontos positivos e negativos na visão do setor empresarial. Ele é visto como menos burocrático que os atuais Produzir e Fomentar, porém tem alguns pontos que podem reduzir a atratividade de Goiás para novos investimen...