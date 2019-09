Notícias Produtor pode ser impedido de vender leite

O produtor rural que não seguir as regras para produção e padrão de qualidade do leite cru refrigerado será impedido de comercializar seu produto à indústria. Com a entrada em vigor das instruções normativas 76 e 77, que tratam das características e da qualidade do produto que chega ao consumidor, os pecuaristas cujo leite analisado não seguir um padrão médio começam a...