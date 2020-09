Notícias Processo contra Witzel avança na Assembleia

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio aprovaram na noite de ontem o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel (PSC). A decisão foi tomada por unanimidade, com 69 votos a 0.Com isso, os parlamentares abrem caminho para um possível afastamento definitivo do ex-juiz, que ainda será julgado por um tribunal misto.Witzel, já afa...