Principais candidatos em Goiânia reuniram-se com lideranças religiosas, políticas e comunitárias

O dia dos três primeiros colocados na disputa pela Prefeitura de Goiânia, segundo pesquisa Serpes/O Popular divulgada no sábado (26), foi de reuniões. Vanderlan Cardoso (PSD) se encontrou com segmentos e apoiadores. A Delegada Adriana Accorsi (PT) se reuniu com lideranças comunitárias e Maguito Vilela (MDB) visitou líderes religiosos.O senador Vanderlan Cardoso iniciou ...