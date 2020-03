Notícias Previsão de R$ 100 mi para 2020 Início das atividades de escritório da companhia em Goiás deve contar com recursos, via emendas parlamentares, para ações diversas, como construções de pontes

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) começa atuar efetivamente neste ano no Estado de Goiás em uma área de abrangência que reúne 136 municípios e com um orçamento inicial de aproximadamente R$ 150 milhões.O anúncio do início das atividades de um escritório da Codevasf em Goiânia foi realizado ontem, em evento no Auditório Maur...