Notícias Presidente da Amma vai ao Canadá estudar modelo de arborização Objetivo é buscar diretrizes a serem replicadas em Goiânia; especialistas criticam estratégia e afirmam que estudiosos do Cerrado da UFG e UnB teriam mais a contribuir

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) publicou, no Diário Oficial do Município de Goiânia de quarta-feira (20), um chamamento para a contratação de uma agência de viagens, que ficará responsável por uma visita do presidente, Luan Alves, a Vancouver, no Canadá. Segundo a Prefeitura, o objetivo é discutir diretrizes e políticas públicas implementadas no país para ar...