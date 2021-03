Notícias Prefeitura de Rio Verde negocia vacina com empresa intermediadora da Bulgária Prefeitura anunciou ontem a homologação de termo de interesse para comprar 200 mil doses da Sputnik V, mas ainda não há previsão para entrega

Cidades goianas estão avançando em tratativas pela compra de vacinas contra a Covid-19 mesmo sem conhecer a real possibilidade de receber as doses. As negociações ocorrem com a distribuidora búlgara TMT Globalpharma, que não tem ligação direta com laboratórios. A Prefeitura de Rio Verde anunciou ontem que homologou um termo de interesse para a compra de 200 mil doses d...