Notícias Prefeitura de Goiânia estuda alternativas para envio de data-base para 2022 Sindicatos tentam convencer o prefeito a pagar parte da atualização salarial ainda em 2021; Prefeitura, no entanto, está inclinada a enviar projeto com previsão de ajustes só em 2022

Sindicatos pleiteiam duas alternativas para chegar a um acordo com a Prefeitura de Goiânia em relação ao pagamento da data-base. Enquanto o Fórum das Entidades Sindicais do Município sugere o pagamento parcial até o fim de 2021, representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia) e o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Patr...