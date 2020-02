Notícias Prefeitos vão pagar novo piso, de olho na reeleição Gestores já calculam impacto do reajuste de 12,84% determinado pelo governo federal; com aumento, valor mínimo para docentes da educação básica subiu para R$ 2.886,15

Os gestores que têm em comum o interesse na disputa pela reeleição neste ano, já decidiram pelo pagamento integral do reajuste de 12,84% no piso salarial dos professores, determinado pelo Ministério da Educação, ou estão em fase de avaliar o impacto econômico, com a intenção de negociar com a categoria as condições do pagamento do índice. Com o reajuste, o piso dos prof...