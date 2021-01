Notícias Prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz, afirma que rusga com vereadores está superada Encontro na Prefeitura teve como objetivo acalmar os ânimos entre a Câmara e o Paço; grupo dos 21 levou nome de Sandes Júnior (PP) para liderança

A primeira reunião do prefeito em exercício, Rogério Cruz (Republicanos), com vereadores teve o objetivo de acalmar os ânimos entre a Câmara e o Paço Municipal, que protagonizaram rusgas após o anúncio do novo secretariado. Cruz, porém, garante que a questão já está superada. Estiveram no encontro, realizado na sede da administração municipal, 28 dos 35 vereadores.En...