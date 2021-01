Notícias ‘Precisa ter pressão muito forte das ruas’ Professora da UFRJ avalia ambiente político que trouxe mais uma vez o impeachment de Jair Bolsonaro para debate

A pressão popular e de elites econômicas são apontadas pela cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mayra Goulart como fatores fundamentais para que um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prospere no Congresso Nacional. O descontentamento provocado pelo atraso da vacinação contra a Covid-19 no ...