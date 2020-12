Notícias Preços de arroz e feijão seguem altos apesar do ICMS reduzido Produtos já contam com redução da base de cálculo e alíquota efetiva de 7%; governo aposta em concorrência para favorecer consumidor

A aprovação pela Assembleia Legislativa de um projeto de lei do governo do Estado que prevê a redução de 17% para 12% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) sobre o arroz e o feijão ainda não deve reduzir os preços destes alimentos. É que, na prática, as indústrias do setor já contam com um benefício de redução da base de cálculo do imposto, que resul...