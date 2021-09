Notícias Preço do litro de etanol passa de R$ 5 e tende a subir em Goiás Mais aumentos devem ainda ocorrer nos próximos meses; alta decorre de repasse de reajustes, afirma Sindiposto-GO

O preço do etanol hidratado subiu mais uma vez nos postos de combustíveis e o litro pode ser encontrado a até R$ 5,09 em Goiás, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A tendência é que mais aumentos ocorram nos próximos meses. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto-...