Notícias Preço do imóvel em Goiás pode ficar até 20% mais caro Valorização será consequência de reajustes nos preços de materiais de construção, aumento da procura e menor oferta

Quem pretende comprar um imóvel este ano precisa se apressar. O mercado imobiliário goiano prevê que os preços das unidades disponíveis no mercado devem sofrer reajustes de 15% a 20% ao longo de 2021. As principais causas para esta grande valorização seriam os aumentos dos custos e até a falta de materiais de construção no mercado, como aço, cimento, telha e tijolo, a...