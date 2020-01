Notícias Preço do etanol sobe R$ 0,32 nas usinas e distribuidoras

Com o início do período de entressafra, entre a última semana de novembro e a primeira semana deste ano, o preço do litro de etanol nas usinas subiu R$ 0,11, segundo levantamento da Esalq/USP. Já nas distribuidoras, o aumento chegou a R$ 0,21, enquanto nos postos a alta foi de R$ 0,03, segundo o levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Porém, n...