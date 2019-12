Notícias Preço do bezerro dispara Para se capitalizarem, muitos produtores aumentaram o abate de fêmeas em anos anteriores e agora mercado vive momento de baixa oferta de animais para reposição

Uma quebra no ciclo do bezerro (cria, recria e engorda) nas propriedades rurais deu início ao forte reajuste no preço da carne bovina nos açougues hoje. O maior abate de fêmeas nos anos anteriores comprometeu a fase da cria, ou seja, o nascimento de bezerros. A redução da oferta de animais para reposição fez com que os preços disparassem no mercado e alcançassem uma val...