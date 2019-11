Notícias Preço da carne sobe 35% nos açougues e afugenta consumidor As famílias estão comendo menos carne bovina por conta da disparada no preço do produto; açougues garantem que estão pagando quase 50% mais

A carne bovina começou a sumir da mesa do consumidor. O motivo foi o reajuste médio de 35% no preço do produto nos açougues, o que tem levado muita gente a reduzir o consumo e a migrar para outras proteínas, como frango, suínos ou peixe. O preço da arroba do boi já subiu 44% desde o início do ano e o quilo da vaca casada para os açougues já aumentou quase 50% nas últimas...