As marcas que conquistaram um lugar cativo nas mentes dos consumidores de Goiânia e Região Metropolitana foram homenageadas ontem com a 28ª edição do Prêmio Pop List, a maior premiação do marketing goiano. Foram premiadas 27 empresas de 29 segmentos diferentes, donas das marcas mais lembradas numa pesquisa quantitativa. Este ano, o evento foi realizado de forma virtual, por conta da pandemia do coronavírus, e transmitido ao vivo dos estúdios do Grupo Jaime Câmara (GJC) pelo canal do jornal O Popular no Youtube.

O evento foi acompanhado por empresários, dirigentes classistas e diretores do GJC. O vice-presidente de Negócios do Grupo, Ronaldo Borges Ferrante, lembrou que o mundo, o consumo e a relação das pessoas com as marcas mudaram. Mas o que não mudou é que o consumidor continua, mais do que nunca, valorizando empresas que fazem a diferença em suas vidas.

Segundo ele, as marcas que souberem ouvir, se reinventar e trazer as pessoas para o centro de suas soluções são as que continuam fortes na mente e no coração das pessoas. “Este momento que estamos vivendo reforça a importância de líderes como vocês, que permanecem firmes e presentes na vida do consumidor”, ressaltou.

Os vencedores foram revelados numa pesquisa Top of Mind, feita pelo Instituto Ibope (Kantar Millward Brown do Brasil Ltda), que também atua em outros 11 países da América Latina. Foram feitas 450 entrevistas, em Goiânia e Região Metropolitana, entre dos dias 2 e 15 de setembro, que abordaram 65 segmentos diferentes. Os entrevistados foram questionados sobre a primeira marca que lhes vinha à cabeça de algum produto ou serviço dos segmentos.

A Cristal Alimentos foi a marca mais lembrada dos segmentos de Indústria de Alimentos e Feijão. O sócio proprietário da empresa, Marcelo Madalena, atribui o reconhecimento ao trabalho e ao foco na qualidade dos produtos, sempre atendendo bem o consumidor. Para ele, a marca realiza um trabalho de marketing sempre assertivo e com bons resultados, que utiliza canais eficientes como a TV Anhanguera, seu principal meio de comunicação. “Todos os nossos produtos são colocados na mídia, o que faz com que a marca Cristal esteja sempre em evidência”, destaca.

A rede São Jorge foi a Loja de Material de Construção mais lembrada. Para o gerente de Operações da São Jorge, Marcos Reis, o prêmio é resultado do número de atendimentos e relacionamentos felizes construídos ao longo do tempo. “A empresa segue renovando e modernizando suas lojas, além de se inserir em outros canais de atendimento, como o digital. Queremos continuar sendo a melhor escolha para quem está construindo ou reformando”, informa.

O Flamboyant continua sendo o shopping center mais lembrado pelo consumidor da capital. O superintendente comercial do Flamboyant, João Ricardo Gusmão, lembra que o centro de compras está em constante renovação e consegue se manter sempre moderno em infraestrutura e mix de lojas. “É um reconhecimento da população. Muitas pessoas criaram um vínculo emocional com o shopping, que está sempre atento às tendências e com alguma novidade para os clientes”. Antes da pandemia, cerca de 1,2 milhão de visitantes passavam pelo shopping todos os meses.