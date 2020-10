Notícias Prêmio Pop List homenageia as marcas mais lembradas Por conta da pandemia, a maior premiação do marketing goiano foi virtual, transmitida ao vivo dos estúdios do Grupo Jaime Câmara na noite de ontem

As marcas que conquistaram um lugar cativo nas mentes dos consumidores de Goiânia e Região Metropolitana foram homenageadas ontem com a 28ª edição do Prêmio Pop List, a maior premiação do marketing goiano. Foram premiadas 27 empresas de 29 segmentos diferentes, donas das marcas mais lembradas numa pesquisa quantitativa. Este ano, o evento foi realizado de forma virtua...