Notícias PP faz de evento da posse de Joel demonstração de força Em solenidade marcada por mobilização de lideranças, partido buscou mostrar que tem capilaridade no Estado; correligionários defenderam Baldy para o Senado em chapa governista

O novo secretário estadual de Indústria e Comércio (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, tomou posse ontem em solenidade marcada por mobilização de lideranças do Progressistas (PP) e tentativa do partido de demonstrar capilaridade no Estado. A organização divulgou a presença de 25 prefeitos e 10 vice-prefeitos no evento. Destes, 21 prefeitos e dois vices eram do PP. A s...